La chaîne de restauration « Broccoli Pizza & Pasta » vient de s’installer en Algérie. En effet, la chaîne a choisi le centre commercial « City Center » (El Mohammadia) à Alger pour sa première installation en Algérie. La chaîne installera d’autres restaurants à travers le pays prochainement. « Broccoli Pizza & Pasta » est une chaîne de restauration émirat, spécialisée dans les pizzas et les pâtes fraîches. Elle a ouvert son premier restaurant en 2011 à Dubai, puis a investi dans plus de 100 autres, dont 20 dans neuf pays, à savoir l’Arabie saoudite, la Grande-Bretagne et le Pakistan.