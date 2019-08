Huawei a annoncé ses résultats pour le premier semestre de 2019 : 58,34 milliards de dollars de chiffre d’affaires, en hausse de 23,2% par rapport à la même période l’an dernier. La marge bénéficiaire nette de la société au premier semestre 2019 est de 8,7%. Selon le président du conseil d’administration de Huawei, Liang Hua, les opérations se déroulent sans heurts et l’organisation est plus solide que jamais. Grâce à une gestion efficace et à une excellente performance sur l’ensemble des indicateurs financiers, l’activité de Huawei est restée robuste au premier semestre 2019. Le chiffre d’affaires de Huawei au premier semestre a atteint 21,29 milliards de dollars, avec une croissance régulière de la production et de l’expédition d’équipements pour les réseaux sans fil, la transmission optique, les télécommunications, l’informatique et les domaines de produits connexes. À ce jour, Huawei a obtenu 50 contrats commerciaux 5G et a expédié plus de 150 000 stations de base vers les marchés du monde entier.