En Algérie, certains sont loin du sérieux nippon, même lorsqu'ils représentent l'une des marques les plus prestigieuses du Japon. Ainsi, à l'agence agréée de Nissan de Kouba, un client risque de passer un très mauvais quart d'heure s'il ose faire une réclamation, selon une de nos lectrices. Accompagnée de son mari, la dame en question s'est présentée chez le concessionnaire pour signaler que la panne pour laquelle elle a payé une somme rondelette n'a pas été réparée. Les préposés ne se sont même pas donné la peine de vérifier ses dires et ont rejeté sa requête. Son mari a alors protesté contre cette attitude, ce qui a provoqué une réaction démesurée des deux employés. Ceux-ci se sont montrés agressifs et ont menacé d'en venir aux mains contre lui. Et lorsqu'il les a avertis de son intention de déposer une plainte auprès de la maison mère, l'un d'eux lui a lancé: «ma tdir oualou (tu ne peux rien faire). Va te plaindre où tu veux», en ajoutant sur un ton plutôt léger «tout ça pour une Micra».