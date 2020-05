La nuit du doute est fixée au vendredi 22 mai. Elle permettra de connaître la date officielle de l’Aïd el-Fitr, la fête qui parachève le mois de Ramadhan et annonce le mois de Chawwal. Néanmoins, il est scientifiquement possible de connaître le début de chaque mois lunaire, avec des calculs simples et précis. Ainsi, selon les calculs scientifiques établis par les astronomes, le premier jour de l’Aïd el-Fitr 2020 en Algérie et en France coïncidera avec le dimanche 24 mai. Selon les données astronomiques, percevoir le croissant lunaire du mois de Chawwal, marquant la fin du mois de Ramadhan, sera impossible ce jour-là. Le croissant lunaire pourra être observé après le coucher du soleil. Autrement dit, la date du premier jour de l’Aïd el-Fitr correspondra au dimanche 24 mai. Le mois de Ramadhan de l’année de l’Hégire 1441 comptera, ainsi, 30 jours.