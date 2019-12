Une large campagne sanitaire a été lancée en faveur des habitants de zones enclavées dans la daïra de Touggourt, wilaya de Ouargla dans la 4e Région militaire, à travers la mobilisation de staffs médicaux dotés de tous les moyens humains et constitués de compétences, parmi les médecins et paramédicaux, relevant des services de santé militaire de ladite région, a indiqué un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN). La campagne intervient «en application des instructions du Haut commandement de l’Armée nationale populaire (ANP), à l’effet de prendre en charge les citoyens dans les zones enclavées et de poursuivre les efforts consentis en matière d’assistance médicale dans les différentes Régions militaires», ajoute le communiqué.