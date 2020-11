Le Canada prévoit d'accueillir plus de 1,2 million d'immigrés supplémentaires durant les trois prochaines années, a annoncé le ministre fédéral de l'Immigration Marco Mendicino dans des propos rapportés par Wicnews. 401 000 nouveaux résidents permanents seraient accueillis en 2021, tandis que 411 000 et 421 000 autres résidents seraient accueillis respectivement en 2022 et 2023, a indiqué le ministre, expliquant que la décision a été prise car le Canada a besoin de plus de travailleurs et que l'immigration est le moyen de couvrir ce besoin. «Avant la pandémie, l'intention de notre gouvernement de stimuler l'économie à l'avenir par l'immigration était prétentieuse. C'est désormais indispensable», a estimé M. Mendicino. Dans le cas où ces quotas venaient à être atteints, il s'agirait des flux migratoires les plus importants qu'ait enregistrés le Canada depuis 1911.