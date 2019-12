Le dernier bilan du Registre national du cancer montre que les femmes sont plus touchées que les hommes par cette maladie. Ce dernier bilan concerne les résultats de l’année 2017. Sur les 43 920 nouveaux cas enregistrés en 2017, 25 037 sont des femmes contre 18 883 hommes, a précisé le professeur Fouatih, ajoutant que cette tendance est partagée par les trois réseaux régionaux Est, Centre et Ouest du registre du cancer. Le même bilan tire la sonnette d’alarme sur le cancer du sein féminin qui est une raison d’inquiétude en Algérie pour le futur, en raison de son taux d’incidence et pour le fait qu’il touche des tranches d’âges jeunes - entre 25 et 35 ans- non concernés traditionnellement par la maladie.