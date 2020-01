L’Office national des examens et concours Onec a annoncé, hier, via un communiqué, que la réouverture des sites Web dédiés aux candidats libres des examens du baccalauréat et BEM, est prévue du 15 au 30 janvier 2020.La réouverture des deux sites a pour but de permettre aux candidats de confirmer leurs inscriptions et de vérifier l’exactitude de leurs informations, notamment en ce qui concerne leurs noms et prénoms, date et lieu de naissance.