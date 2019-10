La compagnie aérienne Tassili Airlines (TAL) a décidé de renforcer ses dessertes vers le Grand Sud du pays à compter du 2 novembre prochain, par l’ouverture de deux nouvelles liaisons reliant Alger aux villes de Tindouf et In Salah, ainsi que le renforcement des fréquences vers Adrar. Les dessertes Alger-Tindouf et Alger-In Salah sont programmées, respectivement, chaque samedi et mardi, «afin de garantir un service d’utilité publique vis-à-vis des passagers du Grand Sud», précise la compagnie dans un communiqué. Les deux nouvelles liaisons Alger-Tindouf et Alger-In Salah et le renforcement des fréquences vers Adrar, vont permettre à Tassili Airlines de renforcer son réseau de transport régulier domestique vers le Grand Sud avec

768 sièges supplémentaires.