Plus de peur que de mal: un carambolage ayant impliqué sept camions s'est produit, lundi matin, sur l'autoroute Est-Ouest, à hauteur de la commune de Djebahia, selon la Protection civile de la wilaya de Bouira. Bilan: un blessé et plusieurs dégâts matériels. D'après la même source, un télescopage entre deux poids lourds, sur la descente de Belahnache, a entraîné le déversement d'importantes quantités d'huile sur le bitume, ce qui a alors provoqué le dérapage de plusieurs autres camions. Il convient de préciser que ce carambolage a entraîné l'interruption, pendant une bonne partie de la matinée, de la circulation automobile sur l'axe Bouira - Alger et son basculement sur la RN. Les pompiers et gendarmes intervenus sur les lieux ont pu, après d'intenses efforts, dégager les camions, enlever les traces d'huile et rouvrir l'autoroute au trafic.