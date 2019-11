La Compagnie d’assurances des hydrocarbures (Cash Assurances) envisage de mettre sur le marché de nouvelles offres, à l’image de l’assurance sur les dangers de la numérisation, la gestion, les énergies renouvelables et les PME. Lors d’un séminaire sur «L’assurance entre innovation et accompagnement», organisé au Centre international des conférences (CIC), la première responsable de la Compagnie a indiqué que Cash Assurances «examinait ces nouveaux produits pour définir le type de couverture à offrir au client». Classée à la quatrième place au niveau national, la Cash Assurances détient 16 % des parts du marché (dont 8% pour les assurances des véhicules) et œuvre à la présentation de solutions aux problèmes des assurés et à la promotion des nouveaux produits qui répondent essentiellement aux préoccupations des clients.