La Protection civile a annoncé le lancement, hier, d'une campagne nationale de prévention et de sensibilisation sur la lutte contre les incendies de récoltes, notamment dans les régions des Hauts-Plateaux connues pour la production céréalière et dont le coup d'envoi a été donné depuis la wilaya de Tiaret, indique un communiqué des services de la Protections civile. Il va sans dire que l'opération revêt un caractère stratégique dans la mesure où elle vise à protéger les récoltes et, du coup, veiller à la sécurité alimentaire du pays. Une autre noble tâche qu'assurent nos pompiers toujours mobilisés sur le front. Cette campagne de prévention cible les agriculteurs et les cultivateurs en vue de les «sensibiliser sur la nécessité de respecter et d'appliquer intégralement les mesures préventives, afin d'éviter le déclenchement des incendies et les mesures à mettre en place pendant et après l'achèvement du processus de récolte», précise le communiqué. Un dispositif opérationnel composé de moyens humains et matériels d'extinction d'incendie a été mis en place. En 2019 les ser-vices de la Protection civile ont enregistré des pertes estimées à 3 774 hectares de récoltes (blés et orges), 155 548 arbres fruitiers et 533 117 bottes de foin. Ce qui n'est pas négligeable au vu de l'impact sur notre sécurité alimentaire.