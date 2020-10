C'est ce qu'a déclaré le ministre de la Jeunesse et des Sports, Sid Ali Khaldi, lors d'un discours tenu dans le cadre de la campagne sur le projet de révision de la Constitution qui sera soumis le 1er novembre prochain à un référendum populaire. Une déclaration qui a suscité une vive polémique sur les réseaux sociaux. «Nous allons construire un Etat conforme à la déclaration du

1er Novembre, un Etat démocratique et social dans le cadre des principes de l'islam. Pour la première fois depuis l'indépendance, nous avons constitutionnalisé la déclaration du 1er Novembre et celui qui n'est pas content n'a qu'à changer de pays», a lancé le ministre!