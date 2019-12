Miami, Dubai, Paris, ou encore Édimbourg, figurent parmi les villes où le nombre de touristes dépasse celui des habitants, selon une étude publiée dans le journal britannique le Daily Mail, rapporte Sputnik. Selon cette étude, Miami est la ville qui a le ratio touristes/résidents le plus élevé, avec 1 641 touristes pour 100 résidents, suivie de Las Vegas (993 pour 100) et de Dubai (588 pour 100). Le top 10 de cette liste inclut également Édimbourg (445 touristes pour 100 habitants), Dublin (427 pour 100), Hong Kong (398 pour 100), San Francisco (392 pour 100), Vienne (329 pour 100), Singapour (316 pour 100) et Washington D.C. (286 pour 100), détaille Sputnik. Paris occupe la 21e position dans cette liste, avec 154 visiteurs pour