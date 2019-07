Ils ont 16 ans et sont millionnaires, le Norvégien Emil Bergquist Pedersen, alias Nyhrox, et son partenaire autrichien Thomas Arnould, alias Aqua, ont été sacrés premier duo Champion du monde du jeu vidéo Fortnite, avec 3 millions de dollars à la clé. Les deux adolescents ont emporté deux des six matchs de cette première finale de Coupe du monde en duo, organisée à New York, et terminée avec le plus grand nombre de points. Visiblement très soudés, les deux partenaires ont, par deux fois, réussi à se positionner au-dessus des autres joueurs lors des tout derniers instants des parties 4 et 5, ce qui constitue régulièrement un avantage décisif. Il est, en effet, possible de tirer plus facilement sur les autres « gamers » se situant en contrebas.