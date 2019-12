Aisa ONG-Internationale tiendra son séminaire annuel destiné aux jeunes à Hammamet en Tunisie du 27 au 31 décembre prochains. C’est la première fois que cet événement qui réunit plus de 500 personnes de plusieurs pays d’Europe, d’Amérique et d’Afrique se tiendra en Afrique du Nord. S’inscrivant dans la continuité des travaux initiés en début d’été en France et poursuivis en août et novembre en Algérie, le projet Ahad-Unité, vise à mettre en valeur la richesse et l’unité du patrimoine islamique. Aussi, les principaux axes de ce projet ont pour finalité de montrer en quoi la tradition spirituelle peut apporter une réponse aux questionnements et préoccupations de notre époque, réhabiliter l’image d’un islam libre et responsable et enfin, affirmer le principe de l’unicité comme un moyen de créer des liens entre l’humain et toutes les autres créatures. Pour Cheikh Khaled Bentounès, fondateur et président d’honneur de Aisa ONG Internationale, «ce projet vise à transmettre aux nouvelles générations le message de la culture de paix afin de leur permettre de vivre et construire leur avenir l’un avec l’autre et non pas l’un contre l’autre».