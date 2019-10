De larges opérations de nettoiement ont été lancées, samedi, dans plusieurs quartiers relevant des communes de la circonscription administrative de Chéraga à Alger. Les services de la circonscription administrative de Chéraga ont lancé, très tôt, une opération de nettoiement d’envergure à travers plusieurs quartiers des communes de la circonscription (Chéraga, El Hammamet, Ouled Fayet, Aïn Benian, et Dély Brahim), dans le cadre du programme d’hygiène et de préservation de l’environnement.

Les services de la commune de Dély Brahim ont mobilisé tous les moyens matériels et humains pour mener à bien cette opération qui vise l’amélioration du cadre de vie et la préservation de la propreté de l’environnement. En vue d’éradiquer les points anarchiques de dépôt des déchets, les équipements et les agents des entreprises Edeval et Asrout ont été mobilisés dans le cadre de cette opération qui a touché dans la commune de Dély Brahim, le quartier des Grand Vents.

Dans la commune de Chéraga, la campagne concerne le quartier central de Bouchaoui, la cité 1300 Logements dans la commune de Aïn Benian, la cité 600 logements dans la commune d’El Hammamet et la cité Oulami dans la commune de Ouled Fayet.