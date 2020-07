Le grand avion amphibie AG600 développé par la Chine a réussi son premier vol au-dessus de la mer, à Qingdao, dans la province du Shandong (est), selon son constructeur, l'Aviation Industry Corporation of China (Avic). L'avion a décollé de la mer, au large de Qingdao, et a terminé le vol d'essai après avoir volé environ 31 minutes. Le premier vol, réussi depuis la mer, est une étape importante dans le développement de ce grand avion amphibie dont le tout premier test inaugural avait eu lieu en 2017 et dont le premier décollage s'est effectué, une année plus tard, à partir d'un plan d'eau d'eau douce, selon les informations communiquées par le constructeur.