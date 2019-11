Des pierres de météorites de différentes tailles ont été saisies par la Brigade de recherches et d’investigation (BRI) à Chlef qui a également procédé à l’arrestation du propriétaire. C’est grâce à l’exploitation d’informations portant sur une personne (56 ans) en possession de pierres de météorites qu’une souricière a été tendue à l’individu en question permettant son interpellation, avec la découverte, dans son véhicule, de 16 pierres de météorites, totalisant un poids de 400,8 g. Outre la saisie d’un grand poignard et d’une petite boite contenant deux pierres rondes, est-il précisé de même source. Le mis en cause dans cette affaire a été conduit au siège de la BRI, pour complément d’enquête. Et la question est de savoir : que peut-on faire avec ces pierres et est-ce interdit de les détenir ?