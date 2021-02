Cinq opérateurs du secteur des énergies renouvelables ont signé un protocole d'accord pour développer en commun des projets solaires en Algérie, a indiqué un communiqué du Club Energia, un think tank spécialisé dans ce domaine. Il s'agit des sociétés Zergoun Group, SPS, Miltech, Ozgun et Nerta Solar Algérie (un joint-venture algéro-espagnol). Ces cinq opérateurs représentent l'ensemble de la chaîne de valeur d'un projet photovoltaïque, de l'engineering, à la fourniture du matériel nécessaire (panneaux, structures porteuses...) disponible localement et à l'international, en passant par le génie civil et la construction, précise le communiqué, soulignant que ces sociétés, aux métiers complémentaires, disposent de l'ensemble de l'expertise nécessaire à la construction d'une Centrale solaire. Cette initiative, mûrement réfléchie, permet de créer une synergie entre les acteurs locaux pour prendre en charge les futurs projets du gouvernement en matière de développement des capacités nationales.