Le Prix algérien de la qualité (PAQ) dans sa 15ème édition a été décerné à Cital, lancé par le ministère de l'Industrie et des Mines, ce prix consiste en une récompense financière, un trophée honorifique, et un diplôme d'honneur. Le PAQ est l'unique distinction de l'État en matière de qualité. Il récompense les organisations et entreprises algériennes qui se sont démarquées par des démarches qualité exemplaires, et ce en termes de qualité des produits et services, de compétitivité, d'efficacité des activités, d'intégration à l'économie nationale et de contribution à la communauté et à la société. Cital est née en 2011 de la volonté de l'Algérie de se doter de capacités industrielles modernes d'assemblage et de maintenance dans le domaine ferroviaire, elle est en charge de satisfaire les besoins en tramways des projets en cours et futurs en Algérie.