L’entreprise Citec, nouvellement créée dans la wilaya de Béjaïa, a remporté le prix Injaz Eldjazair pour jeunes entrepreneurs, lors de la 8ème édition de la compétition annuelle des jeunes entrepreneurs. L’entreprise, spécialisée dans le domaine des technologies de l’eau, a été accompagnée par le centre de facilitation de Béjaïa dans le cadre de la convention-cadre de partenariat qui a été signée entre le ministère de l’Industrie et des Mines, et l’organisation d’Injaz el Djazaïr en date du 23 avril 2018. Son produit est une citerne intelligente dotée d’un détecteur et d’un système intégré permettant de maintenir la pureté de l’eau, tout en réduisant à un seuil minimum le nombre de germes et bactéries présentes. Avec cet ouvrage, Citec aura le privilège de représenter l’Algérie au concours régional Injaz El Arab, qui sera organisé à Mascate (Sultanat d’Oman) les 5 et 6 novembre prochain avec la participation de 15 autres pays arabes.