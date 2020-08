Citibank a déposé plainte contre un fonds d'investissement qui refuse de reverser une partie des 900 millions de dollars transférés «par erreur», selon la banque américaine, à plusieurs créditeurs du fabricant de cosmétiques, Revlon, la semaine dernière. L'établissement s'est rapidement rendu compte de sa bourde comptable, commise le 11 août, et a demandé aux bénéficiaires de bien vouloir rembourser les sommes reçues. Ce que certains n'ont pas voulu faire. Brigade Capital Management notamment «a refusé de rendre sa part et a converti environ 175 millions de dollars pour son propre usage», déplore ainsi Citibank dans la plainte déposée, lundi dernier, auprès d'un tribunal new-yorkais. Le transfert était initialement destiné à payer les intérêts dus par Revlon à des créditeurs, une transaction gérée par Citibank. Mais, selon la plainte, Brigade a estimé que la somme déboursée par erreur en raison de problèmes avec le système gérant les prêts, plus de 100 fois le montant du paiement prévu, servait à rembourser l'intégralité de son prêt à Revlon.