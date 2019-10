Pour répondre aux problèmes qui se posent toujours au moment d’acheter un nouveau smartphone, Cnews a établi un palmarès des 15 meilleurs modèles de l’année, faisant savoir que ce qu’il y a de mieux ne se trouve pas uniquement chez Samsung, Huawei et Apple. Pour simplifier la vie de ceux qui veulent se procurer un nouveau smartphone, Cnews a établi une liste des 15 meilleurs modèles de l’année, indiquant que les meilleurs équipements ne sont pas proposés uniquement par Samsung, Apple et Huawei. En tête de liste, Cnews place les traditionnels modèles de Samsung (Galaxy Fold, Galaxy Note 10 et 10+, Galaxy S10 et S10+), d’Apple iPhone 11 et 11 Pro, ainsi que ceux de Huawei avec le P30 Pro. Avec ces modèles, les jeux sont faits et le choix dépend de l’épaisseur du porte-monnaie ou des préférences individuelles (photos, jeux mobile, vidéo).