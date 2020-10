Algérie poste (AP) a occupé la 73ème place parmi 170 Etats, avançant ainsi de 46 places, comparativement à l'année dernière, selon un rapport annuel publié par l'Union postale universelle (UPU), enregistrant ainsi la plus grande progression au développement postal universel, a indiqué, samedi dernier, un communiqué du ministère de la Poste et des Télécommunications. À rappeler que ce classement a été élaboré sur la base de l'indice intégré pour le développement postal (2IPD), qui comporte un ensemble de critères objectifs, dont la qualité des services postaux offerts en termes de distribution des courriers aux niveaux national et international, la précision et l'innovation en matière de services postaux intégrés offerts selon les besoins des citoyens, et ce en fonction des quatre dimensions du développement postal: fiabilité, accessibilité, pertinence et résilience, selon la même source.