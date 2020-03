Un guichet mobile, destiné à sillonner, depuis, hier, l’ensemble des zones reculées de la wilaya, a été créé par la Caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés (Cnas) de Blida, en coordination avec la Caisse nationale de sécurité sociale des non-salariés (Casnos), indique un communiqué de cette entreprise publique. L’initiative devant profiter à toutes les régions de la wilaya ne disposant pas de structures pour les assurances sociales, vise le rapprochement de l’administration des citoyens, notamment ceux résidant dans les zones d’ombre (villages, bourgs éloignés), outre l’amélioration du service public, est-il ajouté dans le document. Selon le même communiqué, ce guichet mobile assurera les mêmes prestations offertes par la Cnas, à ses adhérents, dont notamment celles liées aux dossiers d’immatriculation des patrons, les déclarations et le versement des cotisations via le portail de télé déclaration. Outre la délivrance des attestations d’actualisation, d’adhésion et de non-adhésion à la Cnas.