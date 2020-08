L'opération de collecte des peaux de moutons sacrifiés à l'occasion de l'Aïd el Adha n'est pas prévue pour l'Aïd de cette année à cause de la pandémie de Covid-19, a affirmé mercredi dernier le directeur général de l'Agence nationale des déchets (AND), Karim Ouamane. Mais cette agence ne semble pas en avoir informé l'établissement Netcom qui, lui, a prévu, pour la capitale, 200 bennes supplémentaires réservées exclusivement aux peaux des sacrifices de l'Aïd el Adha afin de faciliter leur collecte, comme l'a indiqué son chef du département technique et environnement dans cet établissement. La responsable du département a précisé que Netcom avait prévu, à travers 26 communes de la capitale, 200 bennes supplémentaires réservées exclusivement aux peaux des sacrifices dans le but de faciliter leur collecte par les agents de cet établissement.