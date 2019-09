Installée en août dernier en Algérie, Colvir software solutions, un fournisseur de solutions informatiques intégrées pour optimiser les activités financières et commerciales des banques, des services postaux, des entreprises et des institutions financières publiques, démontre un intérêt pour le marché financier algérien. Colvir estime être en mesure d’apporter les solutions à la poste algérienne, l’institution financière la plus importante du pays. Clovir aspire à «mettre toute son expertise en œuvre afin de rendre disponibles de nouvelles solutions qui propulseront sans aucun doute l’économie algérienne», ajoutant dans uncommuniqué rendu public « qu’une réelle modernisation des services financiers tels que les opérations de base, les comptes en ligne, la trésorerie, les plateformes analytiques…, jumelés à des outils performants et à la pointe de la technologie, auraient un impact conséquent sur l’économie algérienne».