Le numérique est en train de transformer tous les secteurs de l’économie et a permis l’émergence de nouvelles habitudes de consommation et de communication, nos entreprises doivent s’adapter à ces changements et engager le chantier de la transformation digitale, quelles sont les opportunités par quoi commencer ? Pour répondre à cette épineuse question le Club digital et innovation de la Cciaf en partenariat avec Insag Business School organisent une conférence sur le thème :« Le digital, levier de croissance stratégique de votre entreprise. » Cette rencontre aura lieu demain à 18h00 à la Cciaf. Des experts de renom animeront les débats. Il s’agit de Karim Bibi Triki, directeur général d’Intel Corporation Algérie, Djaoued Allal, directeur général de Adex et président de l’association Aita, ainsi que Anis Manachi, chief digital officer chez Renault Algérie.