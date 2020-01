Plus de la moitié des Algériens pensent que les relations entre l’Algérie et l’Union européenne (UE) sont bonnes et plus des deux tiers croient que le soutien financier de l’UE est efficace. Mais seulement 39% pensent que l’UE a une influence positive sur le développement de l’Algérie, selon un sondage réalisé par le projet EU Neighbours South, entre juin et septembre 2019, dans sept pays du sud de la Méditerranée. Environ un tiers des Algériens connaissent les programmes financés par l’UE dans leur pays, et 68% de ceux qui savent que l’UE apporte un soutien financier à l’Algérie estiment qu’il a été efficace. Le sondage visant à évaluer les perceptions générales de l’UE et des valeurs auxquelles elle est associée, révèle que 73% des Algériens pensent que l’UE devrait avoir un plus grand rôle dans le domaine du commerce et 68% dans le domaine des droits de l’homme. Par ailleurs, 35% des personnes interrogées reconnaissent que les informations sur les visas constituent leur premier sujet d’intérêt dans leurs recherches sur l’UE.