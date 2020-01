Le problème des embouteillages dans la capitale constitue l’une des priorités majeures du président Abdelmadjid Tebboune, qui a formulé, lors du dernier Conseil des

ministres, un certain nombre de remarques sur la base desquelles il a instruit le gouvernement de prendre toutes les mesures en vue d’apporter une solution à la problématique de la congestion routière dans la capitale, en recourant, notamment aux expertises internationales, préconisant la réalisation de ponts et de trémies.

Suivant cette orientation, le ministre de l’Intérieur et le ministre des Transports ont présidé une réunion préparatoire afin de prendre les mesures nécessaires. Il s’agirait de l’amélioration du réseau routier et une meilleure gestion de la circulation en révisant le maillage des moyens de transport collectifs.

Il serait aussi question d’une possibilité de recourir au transport maritime urbain durant toute l’année.