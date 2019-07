Face à la crise du lait subventionné que connaît la capitale, le citoyen n’a d’autre choix que d’acheter « en gros » quand il arrive à trouver un commerçant qui en vend. Il faut savoir que les journées et les horaires de distribution ne sont pas fixes, voire aléatoires dans certains quartiers. Ajouté à cette instabilité la pratique illicite de vente concomitante qui est devenue monnaie courante depuis quelques années. Si vous voulez acheter six sachets de lait pasteurisé à 25 DA, vous devez prendre un litre de lait cru à 50 DA. A la question posée à un vendeur, il jette la pierre au distributeur qui lui, assure que c’est à l’unité de production que cette règle lui est imposée. Il ne peut distribuer de lait pasteurisé que s’il prend du lait cru avec et même parfois du lait en tetrapack.