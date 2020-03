Trois étudiants ayant pris part à la 2ème édition du concours du meilleur projet innovant «Ibtikar UP 2020», ont été qualifiés pour prendre part au concours national ID Tour -2020, prévu en juillet prochain. Les trois premiers lauréats de cette 2eme édition du concours «Ibtikar UP 2020», prendront part au concours national programmé par l’Agence nationale de valorisation des résultats de la recherche et du développement technologique, en juillet prochain. Il s’agit des premiers lauréats qualifiés à cet ID Tour-2020 sur un total de 27 étudiants, qui seront sectionnés au niveau de neuf universités nationales ( à raison de trois chacune), devant abriter les tours qualificatifs à ce concours national. Ce concours national sera couronné par la sélection des trois meilleurs projets. Ils seront éligibles à un programme d’accompagnement intensif visant la concrétisation de leurs idées sur le terrain.