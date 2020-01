Constantinois, rassurez-vous ! Une formation en assurance sera lancée le 1 er février prochain au niveau de votre wilaya. En effet, pour tous ceux qui rêvent d’une formation en assurance, l’Insag business school vient de délocaliser cet apprentissage des métiers de l’assurance au niveau de la ville des Ponts suspendus. Cela se fera en partenariat avec l’ITM Studya. Ces formations de haut niveau comptent un Bachelor (Bac+1), Master (Bac+3) et Agent général d’assurance (Bac+2). Il est à signaler que cette école, agréée par l’Etat, dispense ces formations en collaboration avec la prestigieuse école française ESA-Paris. Les étudiants bénéficient donc d’un double diplôme, algérien et français. Alors, pour tous ceux que cela intéresse, plus besoin de se déplacer à Alger…