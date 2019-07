Onze nouveaux transformateurs électriques ont été installés durant les deux dernières années à travers diverses communes de la wilaya de Constantine, a-t-on appris auprès d’une responsable de la concession de distribution de l’électricité et du gaz. S’exprimant lors d’une journée « portes ouvertes » sur cette société, organisée dans le cadre de la célébration de l’anniversaire de création de cette entreprise publique depuis un demi-siècle, la chargée de l’information et de la communication, Ouahiba Tekhrist, a précisé que la réalisation de ces opérations, vise l’amélioration de l’approvisionnement en énergie électrique et la promotion de la qualité de prestation des services en faveur des citoyens, notamment durant la saison estivale.