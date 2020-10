Le P-DG de Sonatrach, Toufik Hekkar, a souligné que la stratégie tracée par la compagnie en matière d'intégration nationale vise à permettre l'accès aux entreprises algériennes à des contrats de projets d'ingénierie, d'approvisionnement et de construction (EPC) à travers l'élaboration d'un cahier des charges spécifique. Le P-DG de Sonatrach a affirmé que la stratégie orientée vers l'émergence des potentialités nationales est de nature à stimuler le tissu industriel des PME et PMI algériennes, à développer des compétences, à transférer le savoir-faire et à développer une «supply chain» locale capable à terme de s'exporter et d'accompagner les projets du groupe à l'international.