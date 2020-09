Le maire de Copenhague a annoncé vouloir interdire la vente d'alcool après 20h dans les zones de fête des centres urbains danois, une décision qui n'est pas liée aux restrictions contre le Covid-19 mais au tapage et aux violences en soirée.«Nous avons vu que les nuisances liées à la vie nocturne dans certains quartiers de Copenhague, en particulier dans le centre-ville, sont devenues trop importantes: avec plus de bruit, beaucoup de gens ivres dans la rue et des épisodes de violence totalement inacceptables», a justifié l'édile social-démocrate, Frank Jensen, dans un communiqué de presse.Le maire de Copenhague propose d'introduire une interdiction de vente d'alcool, après 20h, dans les zones de vie nocturne des grandes villes danoises, rappelant que jusqu'en 2005, la vente de boissons contenant plus de 2,8% d'alcool était interdite entre 20h et 6h du matin.Il resterait possible de vendre et consommer de l'alcool dans les bars et restaurants.