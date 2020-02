La Commission européenne a annoncé une nouvelle aide financière de 232 millions d’euros pour contribuer à la lutte mondiale contre l’épidémie du nouveau coronavirus Covid-19. Ce financement qui vise à renforcer les réponses publiques, la prévention et le confinement du virus à l’échelle mondiale, aidera principalement « à détecter et diagnostiquer la maladie, soigner des personnes infectées et prévenir des transmissions à ce moment critique », a précisé la Commission dans un communiqué. Ce nouveau financement de l’Union européenne (UE) comprend notamment 114 millions d’euros destinés à soutenir l’OMS. S’y ajoutent 100 millions d’euros, dont 90 millions d’euros de partenariat public-privé avec l’industrie pharmaceutique pour la recherche d’un vaccin et 10 millions pour des projets de recherche sur l’épidémiologie et le diagnostic. En outre, 15 millions d’euros devraient être alloués en Afrique, y compris à l’Institut Pasteur Dakar (Sénégal), pour soutenir le diagnostic rapide.