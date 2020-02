L’ambassade d’Algérie en Chine a informé notre ministère de tutelle, que dans le contexte de l’épidémie du nouveau coronavirus Covid-19 qui frappe ce pays, des opérateurs chinois (institutionnels, associations professionnelles et compagnies privées) souhaiteraient passer des commandes urgentes en matériel de prévention (masques pour le large public) et de protection (combinaisons et masques pour les personnels médicaux). L’information relayée par Algex (Agence nationale de promotion du commerce extérieur) sur son site électronique, précise également, que les services de notre ambassade, ont été sollicités quant aux éventuels fournisseurs algériens du textile non tissé de fusion-soufflage (melt-blown nonwovens), utilisé notamment pour la confection de tenue de protection et masques médicaux. Aussi, il serait indiqué selon notre ambassade que les entreprises algériennes saisissent cette opportunité pour d’éventuelles opérations d’exportation des produits sus-indiqués, ou toute autre marchandise pouvant intéresser les acheteurs chinois.