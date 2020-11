Au moment où l'Inde franchit le seuil des millions de cas de contamination, avec plus de 120 000 décès, pour une population de 1,3 milliard de personnes, la vogue de la médecine ayurvédique traditionnelle va crescendo. Au bénéfice de firmes indiennes tout à fait modernes qui vendent, bien emballés, des produits traditionnels comme le lait d'or à base de curcuma ou l'huile de basilic sacré, un marché de 10 milliards de dollars selon la Confederation of Indian Industry (CII). Sashi, 50 ans, explique avoir vu à la télévision des publicités vantant une tisane «qui peut protéger ma famille du coronavirus», produite par Baba Ramdev, yogi devenu magnat avec sa marque Patanjali. Pour le docteur Bhaswati Bhattacharya, spécialiste de médecine ayurvédique, une défiance envers la médecine moderne explique cet engouement, d'autant qu'aucun vaccin n'est encore lancé contre le coronavirus.L'intérêt pour l'ayurvéda - «science de la vie» en sanskrit- et autres médecines holistiques est soutenu par le Bharatiya Janata Party (BJP), parti nationaliste indien du Premier ministre Narendra Modi..