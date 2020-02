La demande d’essais cliniques de l’antiviral Remdesivir a été approuvée et le premier groupe de patients atteints de pneumonie due au nouveau coronavirus (2019-nCoV) a commencé jeudi dernier à prendre le médicament, selon une conférence officielle organisée mercredi, rapporte l’agence Chine Nouvelle. L’approbation est conjointement soutenue par le ministère chinois des Sciences et des Technologies, la Commission nationale de la santé et l’Administration nationale des produits pharmaceutiques. Le Remdesivir est mis au point par Gilead Sciences, une entreprise pharmaceutique américaine, a déclaré Cao Bin, chef du programme d’essais cliniques du médicament, lors d’une conférence organisée par le ministère à l’hôpital Jinyintan de Wuhan, dans la province chinoise du Hubei (Centre). Le médicament a présenté une bonne activité antivirale face aux coronavirus SRAS et MERS chez les animaux. Il montre également une bonne activité antivirale contre le 2019-nCoV au niveau cellulaire, selon les recherches réalisées en Chine, a expliqué M. Cao.