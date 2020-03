Un laboratoire londonien de recherche est en quête de 24 volontaires pour servir de cobayes dans des expériences de vaccin contre le coronavirus. Les « sujets » recevront des injections du virus « à faible dose » pendant 14 jours durant lesquels ils seront mis en quarantaine et suivis par les médecins. Concrètement, les 24 volontaires, forcément bien portants seront infectés par deux souches atténuées de coronavirus, qui provoqueront des symptômes respiratoires très légers. Ils seront ensuite confinés dans des locaux situés à l’est de Londres, avec l’interdiction d’entrer en contact avec le monde extérieur. Chaque participant sera ainsi rémunéré 3500 livres sterling, soit plus de 4000 euros pour passer deux semaines devant la télévision, à jouer à des jeux vidéo ou à lire des livres, rapporte le quotidien The Times.