Les Algériens rapatriés de Wuhan en Chine en raison de l’épidémie du coronavirus ont été placés, depuis 15 jours, en quarantaine à l’hôtel Marsa à l’ouest d’Alger. Ils devaient être «libérés», hier. Notre journaliste s’est déplacé, dans la matinée de dimanche, pour aller à leur rencontre et glaner des informations sur cette mise en quarantaine. On lui a sèchement signifié à l’entrée, qu’il devait disposer d’une autorisation du ministère de la Santé. «Ce sont les ordres», lui a-t-on rétorqué sans donner plus de détails. Tentant de savoir si effectivement cette fin de quarantaine allait avoir lieu durant cette journée, la réponse a été aussi évasive : «On ne sait pas !».