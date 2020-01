L’association populaire « Le Cœur sur la main d’Alger », connue pour son bénévolat, notamment dans la distribution de repas chauds au profit des SDF, et l’aide aux familles nécessiteuses, organise une levée de fonds, et appelle à une solidarité citoyenne afin de pouvoir continuer le travail de solidarité qu’elle a commencé il y a de cela plusieurs mois. Selon Algérie 360 qui a donné l’information, c’est au studio cinématographique Alpha-Tango sis à Chéraga, que l’association populaire « Le Cœur sur la main d’Alger », a organisé, dans la soirée d’hier, un dîner caritatif «Couscous citoyen » à l’occasion de Yennayer, avec au programme musique live avec Farid Diaz (MBS), Mouloud Dekkal,Yacine Tigane ; duo Anis et Riad ; poésie avec Farah Trabelsi et Sihem Benniche ; un show de marionnettes ; projection d’œuvres cinématographiques de Drifa Mezenner et une expo photos de Abdelmadjid Bourouz.