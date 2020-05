Le directeur de l'Institut national de santé publique (Insp), le professeur Lyes Rahal, a annoncé le lancement d'enquêtes épidémiologiques dans les wilayas enregistrant les taux d'infection au Covid-19 les plus élevés. «Le Conseil scientifique a proposé au ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, le professeur Abderrahmane Benbouzid, de procéder à une enquête épidémiologique dans 10 wilayas enregistrant le plus grand nombre de cas de contamination au Covid-19», a déclaré Lyes Rahal, également membre du comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie. «Nous avons enregistré une baisse dans le nombre quotidien de décès (entre 6 et 8) par rapport au début de la pandémie. Cependant, certaines wilayas continuent à enregistrer des taux élevés en termes de nouveaux cas de contamination (entre 8 et 12 wilayas), comparées aux autres régions du pays», a-t-il soutenu.