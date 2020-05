Le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Youcef Belmehdi, a donné lundi dernier le coup d'envoi d'une campagne nationale de désinfection et de stérilisation des mosquées, dans le cadre des mesures préventives de la pandémie de coronavirus. Organisée sous le slogan «celui qui entre chez lui est en sécurité», la campagne à laquelle participe le ministère de l'Intérieur et des Collectivités locales, a été lancée depuis la mosquée Imam Ali Ibn Abi Taleb dans le quartier populaire El-Hamri et la mosquée pôle Abdelhamid Ben Badis. Dans une déclaration à la presse, le ministre a souligné que ce slogan a été choisi pour dire aux citoyens que «le respect des règles médicales et légales et les mesures de confinement et ne sortir qu'en cas de nécessité, assure la sécurité et la protection de la personne elle-même et celle de sa famille».