Une «très grande majorité» de patients atteints d'une forme mineure du nouveau coronavirus (Covid-19) développe des anticorps qui pourraient ensuite les immuniser «pendant plusieurs semaines» contre la maladie, selon une étude de l'institut Pasteur et du CHU de Strasbourg (France). Ces résultats sont «encourageants» dans la mesure où on connaît mal les mécanismes d'immunité contre le nouveau coronavirus, surtout chez les personnes atteintes par des formes mineures de la maladie. «On savait que les personnes atteintes de formes sévères de la maladie développaient des anticorps dans les 15 jours qui suivaient le début des signes. On sait maintenant que c'est également vrai pour ceux qui font des formes mineures, même si les taux d'anticorps sont vraisemblablement plus faibles», explique dans un communiqué l'un des auteurs de l'étude, Arnaud Fontanet, responsable du département Santé globale à l'institut Pasteur.