D'après le comparateur d'assurances Insurly, 18 pays exigent des voyageurs qui entrent sur leur territoire une assurance voyage. Ces pays sont: la Polynésie française, la Thaïlande, l'Ukraine, Israël, le Cambodge, les Émirats arabes unis, le Liban, la Tunisie, l'Égypte, le Sri Lanka, le Costa Rica, les Seychelles, le Brésil, le Mexique, Aruba, Saint-Martin, la République dominicaine (assurance santé Covid-19 fournie gratuitement par le gouvernement), les îles Turks et Caïques. L'Algérie, la Russie, Cuba, la Chine, la Mongolie et l'Arabie saoudite exigeaient déjà une assurance de voyage avant la pandémie. Si un voyageur entre dans un pays, et qu'il contracte le coronavirus, il va devoir se mettre en quarantaine et certains pays exigent que les frais de santé, d'hébergement et de rapatriement soient pris en charge.