L'Inde, plus grand fabriquant de vaccins au monde, utilisera ses ressources dans la lutte contre la pandémie de Covid-19 «pour toute l'humanité», a promis devant l'ONU son Premier ministre Narendra Modi. Au cours de son discours annuel devant l'Assemblée générale, contrainte cette année à la virtualité et aux allocutions pré-enregistrées par vidéo à cause de la propagation du virus, le dirigeant indien n'a évoqué ni le changement climatique, ni le conflit frontalier avec la Chine, au cours duquel 20 militaires indiens sont morts en juin. «La production de vaccins de l'Inde et ses capacités de livraison seront utilisées pour aider toute l'humanité à combattre cette crise», a déclaré Narendra Modi. «L'Inde aidera aussi les pays à améliorer leur chaîne du froid et leurs capacités de stockage pour l'acheminement des vaccins», a-t-il précisé.