La règle des 1 ou 2 mètres de distanciation physique pour se protéger du Covid-19 est obsolète et il faut plutôt adapter les mesures à la situation, selon la ventilation des lieux ou le fait qu'on y parle plus ou moins fort, selon une étude. «La distanciation physique ne doit être vue que comme l'un des pans d'une approche de santé publique plus large», écrivent les auteurs de ces travaux publiés par la revue médicale BMJ. Selon eux, il faut prendre en compte un ensemble de facteurs pour déterminer si la distance d'un ou deux mètres, conseillée par les autorités sanitaires, est suffisante, insuffisante, voire superflue, dans les situations les moins à risque. Ces facteurs sont la ventilation et la densité d'occupation des lieux, le temps d'exposition, le port ou non du masque ou, encore, le niveau sonore auquel parlent les personnes présentes (plus il est élevé, plus elles expulsent loin des gouttelettes salivaires chargées en virus). Ces chercheurs proposent un tableau qui synthétise le risque de transmission selon ces facteurs. D'après leur tableau, la mauvaise ventilation d'un endroit clos est un facteur de risque majeur, masque ou pas. Les auteurs font aussi valoir que la distance de

1 ou 2 mètres conseillée, selon les pays, est basée sur «de la science obsolète».